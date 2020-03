Call of Duty: Warzone muestra su sorprendente tráiler [VIDEO]

Call of Duty: Warzone acaba de ser revelado oficialmente por todo lo alto. Activision nos ha permitido echar un vistazo a lo que será este battle royale basado en Call of Duty: Modern Warfare y los modos que nos ofrecerá, así como también su fecha de llegada a las distintas plataformas donde estará disponible.

En el tráiler se pudieron confirmar las filtraciones que hemos podido informar hace unas semanas, como los dos modos de juego que existirán y hasta los vehículos que podrán ser tripulados por los jugadores.

Como mencionábamos líneas arriba, este será un battle royale que estará basado en la última entrega de Modern Warfare y contará con cierto contenido que serán de mucho agrado para los fans más acérrimos de esta franquicia.

Introducing a Game-Changing Free-to-Play Experience – Call of Duty: Warzone. A New and Massive Combat Experience with up to 150 Players from #CallofDuty #ModernWarfare is Free-to-play for Everyone. #Warzone #FreeCallofDuty

Trailer and Details here: https://t.co/49wzAZNsN1 pic.twitter.com/HnxiLT5cqB