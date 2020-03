Aprende como descargar Call of Duty Warzone gratis en PC y consola

Call of Duty: Warzone llega hoy a PlayStation 4, Xbox One y PC para alegría de muchos fans de los first-person shooters. Este juego promete revolucionar los battle royale con propuestas innovadoras y un acabado A1.

La popularidad de esta franquicia ha hecho que muchas personas estén a la expectativa a las filtraciones y las noticias que salían a cuentagotas de Call of Duty: Warzone. Seamos sinceros, este ha sido el secreto peor guardado de Infinity Ward y Activision.

¿Cómo descargo Call of Duty: Warzone?

El juego hará hoy su debut y estará disponible en todas las plataformas en donde Call of Duty: Modern Warfare esté disponible. Dicho esto, debes saber que si juegas en una de las consolas de sobremesa podrás unirte en partidas con amigos que también tengan el juego en PC o incluso en otras consolas.



PlayStation 4 y Xbox One: El juego estará disponible en sus respectivas tiendas digitales. En el caso de PlayStation 4 no es requisito estar suscrito a PlayStation Plus para poder disfrutar de la experiencia de Call of Duty: Warzone ya que es enteramente free-to-play. En el caso de Xbox aún no está claro, aunque teniendo como referente lo ocurrido en Fortnite en la consola de Xbox, lo más probable es que sí necesite Xbox Live Gold.

Cabe mencionar que los usuarios de PlayStation 4 deberían estar atentos es al "Call of Duty: Warzone Combat Pack". Este será un contenido exclusivo para aquellos jugadores que cuenten con la suscripción PlayStation Plus. Digamos que es una especie de bonificación por parte de Sony que representa el compromiso entre Activision y los usuarios de PlayStation 4.



PC: Por supuesto que la denominada "Master race" no iba a estar ajena a este juego y es fácilmente en donde se verá un mejor desempeño en cuanto a físicas y gráficos. La forma de descargar este juego, si ya cuentas con Call of Duty: Modern Warfare no debería ser cosa del otro mundo.

Simplemente vamos a Battle.net, la tienda de juegos oficial de Activision Blizzard, y procederemos a descargar el juego de forma gratuita. Una vez terminada la descarga ya podremos jugar el que promete ser el battle royale que mejor se ve y con más usuarios conectados en simultáneo.



Horario para descargar Call of Duty: Warzone

El horario de descarga para Perú es desde las 10:00 a.m. para las personas que cuenten con Call of Duty: Modern Warfare. Mientras que para el resto de usuarios será a partir de las 02:00 p.m.



