Call of Duty: Warzone conoce los requisitos para jugar en PC

Call of Duty: Warzone hará hoy su debut y millones de jugadores alrededor del mundo esperan con ansias poder jugarlo. Este battle royale ha generado mucha expectativa, sobre todo, luego de muchas filtraciones que indicaban su lanzamiento para esta semana.

Introducing a Game-Changing Free-to-Play Experience – Call of Duty: Warzone. A New and Massive Combat Experience with up to 150 Players from #CallofDuty #ModernWarfare is Free-to-play for Everyone. #Warzone #FreeCallofDuty

