Boca Juniors ingresa a los esports con equipo de FIFA 20, LoL y CSGO

Todo indica que el club argentino Boca Juniors entraría a los esports en serio durante el paso de este año. El reporte viene por parte del periodista Claudio Civiello, quien en su cuenta de Twitter manifestó lo siguiente:

Boca se mete de lleno en los Esports. Habrá equipo de Lol, de Fifa y de Cs Go. Próximamente más novedades...

Esto llama la atención considerando las declaraciones de Mario Pergolini, vicepresidente del club, que hizo el año pasado.

"Es un error que Boca no tenga presencia en el videojuego de FIFA"

Sería realmente interesante ver a este gigante del fútbol entrando de lleno al mundo de los esports. Juegos como League of Legends, Fortnite y Counter Strike han sido clave para la formación de muchos equipos de esports en clubes de deportes tradicionales.

Cada vez más clubes ven a los esports

Por ejemplo, la AS Roma ha juntado fuerzas con el equipo de esports Fnatic para jugar FIFA. Incluso esta división recibió el nombre especial de RomaFnatic. El presidente de La Roma, Jim Pallota, ha manifestado que está muy emocionado de construir un legado en los esports y llegar a los hinchas de diversas formas.

Fuera de Italia, el club Paris Saint-Germain ha sabido obtener un buen lugar en el mundo de los esports. Primero formaron una alianza con la Electronic Sports World Cup (ESWC) en el 2017. Posteriormente apostaron se supo que tienen equipos que se ocupan de diversos esports. Entre ellos figuran, Rocket League, League of Legends, FIFA, DOTA 2 y más.

