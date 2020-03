Conoce el Gulag, el modo 1v1 de Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone ha debutado hoy por todo alto ante la atónita y expectante mirada de millones de jugadores alrededor del mundo. Este battle royale presentará novedosas características y presentará su propio "giro de tuerca" al género.

Welcome to #Warzone ! Updated download details and overview. INTEL HERE: https://t.co/ArCmAPg5Sc #callofduty #modernwarfare #freecallofduty pic.twitter.com/m7GxlYdTZc

Normalmente morir en un battle royale implica un proceso un poco lento hasta volver al campo de batalla. Juegos como Apex Legends y Fortnite han introducido un sistema de escuadrones para que, en base al trabajo en equipo, se pueda reanimar a los jugadores incapacitados de Call of Duty: Warzone.

Sin embargo, Call of Duty: Warzone busca llevar esto a un extremo presentando distintas formas de volver a la batalla (conocido como "respawn"). Una de esas maneras es dentro del Gulag Pit 1v1 (Pozo Gulag).

Lo primero que deben saber es que "Gulag" es el nombre de un mapa del Modern Warfare original. Posteriormente este mapa fue convertido en dos mapas del modo Gunfight: Gulag Showers y Cargo. Estos están disponibles desde la última entrega de Modern Warfare.

I hate Hill but I make it work. (Not so much on Gulag Showers but still). 💪😎

.#GainXP #CallofDuty #ModernWarfare #CODLeague pic.twitter.com/ywQ9uPsOxI