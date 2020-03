Call of Duty: Warzone casi medio millón de espectadores en Twitch

Call of Duty: Warzone es la más reciente apuesta de Infinity Ward y Activision. Este battle royale ha sido esperado con mucha expectativa alrededor del mundo y sobre todo por los fans de esta longeva franquicia de first-person shooter.

Actualmente Call of Duty: Warzone cuenta con más de 450 mil de espectadores en Twitch. Este número debe estar dentro de lo esperado por Activision ya que son muchas las personas interesadas en este battle royale.

Este battle royale se ha puesto por encima de juegos populares como League of Legends, Fortnite, Grand Theft Auto V y muchos más.

El éxito de Call of Duty: Warzone nos hace recordar el de WoW Classic en agosto de 2019, cuando llegó al millón de espectadores en su lanzamiento. ¿Podrá mantener ese nivel de espectadores con el paso del tiempo?

Recuerden que Warzone contará con varios modos que lo apartará de otros juegos del mismo género. Uno de ellos, muy novedoso, se denomina Plunder en donde el dinero será la clave.

Otra característica a resaltar en Call of Duty: Warzone es la de poder jugar con usuarios de otras plataformas gracias al "juego cruzado" o también llamado "cross play". De esa forma los jugadores de PC podrán formar equipo con jugadores de consola y viceversa.

