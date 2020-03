Roblox: una colaboración con Doctor Who está por llegar

Roblox, el juego sensación entre adolescentes y pre-adolescentes, acaba de anunciar una colaboración con la serie británica Doctor Who. Esta colaboración ha tomado por sorpresa a propios y extraños considerando que el público de esta serie no son precisamente los niños.

The Roblox x Dr Who event begins March 12th!



Find out more: https://t.co/yGGh5RmO3u#roblox #DoctorWho pic.twitter.com/GRQiPVwlpn — Roblox Egg Hunt 2020 News (@egghuntnews) March 10, 2020

Los jugadores podrán explorar el universo de Roblox y sus experiencias digitales con una variedad muy grande de items basados en la serie Doctor Who. Estos items incluyen una mochila del Tardis, así como también avatares del décimo y decimotercer doctor de manera gratuita.

Esta es la lista de items que podrán ser tuyos de forma completamente gratuita en Roblox gracias a su colaboración con Doctor Who.

-The Pterrible Pting: Este pequeño atemorizante puede comenr cualquier objeto inorgánico. Felizmente no come ningún material orgánico (es decir, tú).

-Portable TARDIS: Lo divertido de esta mochila es... es que es mucho, mucho más grande por dentro. Este item pertenece a la colección de Doctor Who.

-The Tenth Doctor: Dos piernas, dos brazos, dos manos, ENORME cabello... ¡y patillas! Este conjunto está basado en el décimo doctor.

-The Thirteenth Doctor: Este conjunto está hecho de adrenalina, un tanto de alboroto y una pizca de pánico. Basado en el decimotercer doctor.

La colaboración inicia el jueves 12 de marzo durará hasta el jueves 26 del mismo mes. ¿Obtendrás todos esos items gratis?

Playing a #DoctorWho Roblox game with my son pic.twitter.com/qHqj3nCRh5 — Martyn Havell (@BadWilf) March 5, 2020

