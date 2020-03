E3 2020: cancelación inminente por brote de Coronavirus

El E3 2020, uno de los eventos más esperados por la comunidad fanática de los videojuegos, podría ser cancelado. ¿El motivo? La expansión del Coronavirus (COVID-19) en el estado de California, donde se realiza el evento, que ha llegado a niveles preocupantes.

Mike Futter, periodista de videojuegos, estuvo haciendo averiguaciones con respecto al E3 y lamentablemente se encontró con lo que sería un pronóstico muy desalentador.



Foto: Google.

My day started with investigating some E3 stuff. Ended with multiple (and I mean MULTIPLE) sources coming my way.



E3 cancelation announcement scheduled for tmw AM. I don’t think it will hold the night. Many of us have been engaged by sources this evening.



Cancel your plans.