Legends of Runeterra: se prepara para lanzamiento en móviles [VIDEO]

La gente de Riot Games dió a los jugadores de Singapur acceso a una versión móvil beta abierta de Legends of Runeterra hoy antes que nadie en el mundo. Y ahora, también pueden jugar la versión beta abierta de LoR en PC.

Riot Games anunció previamente que LoR Mobile no estará disponible hasta el lanzamiento oficial en algún momento en 2020. Pero los jugadores de Singapur ya tienen oportunidad de jugar a este nuevo título a partir de hoy, 11 de marzo, anunció Riot.

A diferencia de otras regiones del mundo, la región SEA quedó fuera de la beta abierta de LoR PC debido a la falta de soporte en el área.

"Con nuestros nuevos videojuegos a puertas de ser lanzados, tomamos la decisión en 2019 de intentar entregar directamente nuestros nuevos juegos a jugadores en el sudeste asiático, Taiwán, Hong Kong y Macao siempre que sea posible, aprovechando los socios locales según sea necesario", dijo Riot.

"Si bien en la mayoría de las regiones se ha estado operando con League of Legends con grandes equipos de Riot durante muchos años, comenzamos a trabajar para apoyar nuestros nuevos juegos en SEA con un equipo pequeño y sin infraestructura existente".

Con el lanzamiento de la versión beta abierta LoR móvil, disponible en teléfonos Android y Apple, los jugadores de Singapur también tendrán acceso a la versión beta abierta de la PC.

Riot dijo anteriormente que LoR era "probable que tenga un lanzamiento continuo en el sudeste asiático". Los jugadores en Singapur han ganado el premio gordo hoy, a pesar de llegar tarde a la versión beta abierta de la PC, obtienen acceso a LoR Mobile antes del lanzamiento global para fines de este año.

Muchos jugadores esperan ansiosos el lanzamiento mundial oficial para poder jugar a través de dispositivos móviles y seguir con el lanzamiento en nuevas regiones que se agregarán a LoR con un lanzamiento global.

Riot Games aún no ha publicado oficialmente una fecha, pero con Singapur obteniendo acceso a una versión móvil beta abierta en marzo, el lanzamiento global de Legends of Runeterra posiblemente no esté demasiado lejos.

