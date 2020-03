Legends of Runeterra: Cómo descargar el juego para Android y iOS

Los fanáticos de Legends of Runeterra en Singapour se despertaron con una divertida sorpresa esta mañana. De repente, recibieron una notificación de que la versión móvil de Legends of Runeterra estaba disponible en Google Play Store y App Store.

De hecho, si sigues los pasos que te explicaremos en esta nota, todos podrán instalar y jugar a este nuevo videojuego de cartas coleccionables de Riot Games en sus smartphones Android e iOS.

La versión móvil llega solo un mes y medio después de que Legends of Runeterra entró en Open Beta. Las imágenes son casi todas idénticas a la versión para PC del juego. La única diferencia notable es tu 'mano': cuando no estás jugando a las cartas, están escondidas en la esquina inferior derecha.

Una vez que los tocas, saltan hacia adelante y puedes jugarlos, realizar un seguimiento de cualquier beneficio que hayan podido obtener o echar un vistazo a su arte de cartas completo. En la parte inferior izquierda se sienta tu leal Guardian, y sí, ¡también puedes jugar con él en la versión móvil!

Como instalar Legends of Runeterra en Android y iOS

Aunque oficialmente no todos pueden instalar el juego en sus móviles todavía, un usuario de Reddit publicó un enlace a los archivos APK de Legends of Runeterra, a través del cual puede jugarlo en su propio dispositivo Android después de iniciar sesión con su cuenta de Riot Games.

Cabe mencionar que la instalación de archivos no verificados por Google Play Store conlleva riesgos, ya que no se han verificado si contienen malwares, así que tenga en cuenta eso. Hasta ahora, la mayoría de los otros usuarios no parecen haber encontrado ningún problema.

Para los usuarios de un dispositivo con sistema iOS el procedimiento es diferente, deberán crearse una cuenta nueva para la Appstore, y al momento de ingresar los datos de país, dirección y teléfono, deberán colcocar información de Singapur para que se confirme tu nueva cuenta.

Una vez hecho esto, lo único que queda por hacer es buscar en la Appstore Legends of Runeterra para empezar a descargar este juego.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!