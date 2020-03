E3 2020: oficialmente el Coronavirus provoca su cancelación

Es oficial. La ESA (Entertainment Software Association), quienes tienen bajo su cargo la organización del E3 2020, ha anunciado la cancelación del evento de este año por los recientes brotes de Coronavirus en el estado California.

E3 2020 has been cancelled. My heart has been on such a roller coaster the past month. To those of us who love games, we will find new and different ways to come together as a community. Please stay safe. pic.twitter.com/DlNW7SY5Bq