Call of Duty: Warzone guía básica para el battle royale gratuito

Call of Duty: Warzone es un nuevo battle royale free-to-play hecho por Infinity Ward y Activision. Esta basado en el motor gráfico de Modern Warfare y destaca por sobre el resto de juegos de su género por su acabado de juego Triple-A.

Tu primera vez jugando Call of Duty: Warzone será prácticamente un paseo en el parque, ya que tu primer battle royale será una simulación con bots. Sin embargo, luego de esa primera prueba en el campo de batalla, es bastante probable que te encuentres muriendo más veces de las que te gustaría. Aquí te daremos algunos tips para sobrevivir más tiempo en tu paso por Verdansk.

Desde la salida de Call of Duty: Warzone, muchas personas están buscando el punto donde caer para hacerse con la mayor cantidad de loot posible y despachar de forma efectiva a sus oponentes. Veamos algunas estrategias básicas.

Préstale atención al mapa

Al poder albergar hasta a 150 jugadores, no debería ser una sorpresa que el mapa sea gigantesco. Teniendo esto en consideración esto, la mejor elección sería caer en un lugar con poca cantidad de personas para posteriormente emboscarlas.

Al tener tan poco tiempo de salida, es difícil aún determinar los puntos donde la mayoría de jugadores caerán. Así que lo mejor es usar el sentido común para discernir aquellos lugares muy poblados.

Call of Duty: Warzone - Lo básico

Podrás jugar Warzone en equipos de tres integrantes, de dos o en solitario; pero debes tener en cuenta que en ocasiones estarás en desventaja si decides ir solo o solamente en duo.

Las casas pueden servir de cobertura y es recomendable caer en esos lugares. Eso podría hacer la diferencia entre ir registrando algunas bajas o ser el primero en llegar al Gulag con el fin de luchar por tu oportunidad para revivir.

Tu curso de acción debería ser este: Caer en un lugar con casas para asegurar cobertura, hacerte de todo el loot que puedas y estar atento a tus alrededores para sobrevivir el mayor tiempo posible.

Usa el comando para señalar items

Al igual que Apex Legends y Fortnite (sí, sabemos que Apex fue primero), Call of Duty: Warzone cuenta con un sistema para señalar elementos en el campo de batalla que podrían ser de interés para tus aliados.

Este sistema podría ayudar a aquellos que no cuentan actualmente con un micrófono o que suelen ser tímidos con sus interacciones en línea. El trabajo en equipo es clave para ganar en Call of Duty Warzone y la habilidad de señalar será altamente útil.

Salud y placas de armadura

En este battle royale no encontrarás botiquines o packs de medicina porque, como todo juego de esta franquicia, la salud se regenera.de forma automática de forma un tanto lenta. Eso sí, puedes usar un stim-shot para acelerar la curación si es que lo equipaste con antelación.

También están las placas de armadura, las cuales estarán regadas en el mapa o también dentro de cofres con loot. Tendrás espacio para usar 3 a la vez, haciendo que los 100 puntos de vida se incrementen hasta sumar 250 gracias a las placas de armadura.

Cabe mencionar que también existe el Gulag, un área en donde podráss luchar por una oportunidad más en el campo de batalla de Verdansk. Si quieres saber más al respecto, échale un vistazo a nuestra nota centrada en esta mecánica.

