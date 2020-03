VALORANT: ¿Qué relación tendrá con League of Legends?

La semana pasada se difundió información de que los items relacionados al videjuego de League of Legends aparecerían en el próximo título de tirador táctico de Riot Games, VALORANT.

Se esperaba que las pieles de armas inspiradas en fuego ultrarrápido (URF), incluido un cuchillo dorado con temática de espátula, fueran uno de los aspectos más destacados del nuevo videojuego en el lanzamiento. Pero según Riot Games, este ya no es el caso.

El editor en jefe de IGN Nordic, Nick Nijland, difundió información falsa sobre las máscaras de URF en un video sobre la progresión de jugadores VALORANTES. Más tarde se disculpó por su error.

"Riot se ha contactado conmigo desde entonces y dice que no planean traer URF o cualquier artículo afiliado a League of Legends a VALORANT", dijo Nijland. "Quieren dejar en claro que VALORANT no tendrá ninguna relación con LoL (...) Esto fue un error de mi parte y me disculpo por esto ".

Fuego ultrarrápido (URF por sus siglas en ingles), es un modo de juego de LoL presentado por primera vez para el Día de los Inocentes. El modo de tiempo limitado otorga a todos los jugadores una reducción de enfriamiento del 80 % y elimina los costos de habilidad.

El rumor se hizo realidad cuando un miembro del personal de IGN, según Nijland, supuestamente había hecho una idea errónea sobre las pieles. En lugar de URF, Riot planea presentar las pieles NERF a VALORANT, basadas en la pistola de juguete de tiro con dardos de espuma Nerf Blaster.

Esto significa que las máscaras de campeones de la liga tampoco serán parte de VALORANT en el futuro, a pesar de las similitudes entre los campeones Akali y Ekko, y los agentes Jett y Phoenix.

VALORANT tiene planeado su lanzamiento para el 2do semestre del 2020, mientras tanto, el nuevo juego de Riot Games ya ha dado mucho que hablar y estamos seguros que será dura la competencias si buscan destronar a Counter Strike como juego emblema de los shooters.

