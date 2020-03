PUBG Mobile: celebra su 2do aniversario con nuevos eventos y premios

PUBG Mobile ha cumplido dos años desde su lanzamiento en marzo de 2018. Como se esperaba, PUBG Mobile está celebrando su segundo aniversario con nuevos eventos y recompensas especiales.

Es por ello que también lanzaron el pase royale de la temporada 12: 2gether We Play, y PUBG Mobile ahora ha anunciado un sorteo gratuito del Royale Pass de su temporada 12 para que el evento de aniversario sea aún más emocionante para sus fanáticos.

Los jugadores ya pueden comenzar a participar de este sorteo a partir del día de hoy 12 de marzo, y para ello, deben completar estos sencillos pasos y obtener de manera gratuita de PUBG Mobile:

🚨 Free Royale Pass Giveaway!🚨



We're giving away 10 Royale Passes to lucky community members! Follow the link below and enter in for your chance to win! 🎉 👇 https://t.co/iBC4MRQDZl pic.twitter.com/BRQQRA0ulI