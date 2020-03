Call of Duty: Warzone superó a Fortnite y Apex Legends en 24hrs

La saga Call of Duty es una de las más populares del universo de los videojuegos. Modern Warfare sin embargo ha tenido sus altas y bajas, con una excelente recepción por parte de la crítica pero varias polémicas y disgustos con los aficionados.

Sin embrago, Warzone, el Battle Royale creado a partir de Modern Warfare, ha comenzado de una manera insuperable. En sus primeras 24 horas de lanzamiento, ha conseguido más de 6 millones de jugadores a través de todas sus plataformas.

Si lo comparamos con los otros Battle Royale durante su primer día, Fortnite consiguió 1 millón de jugadores, mientras que Apex Legends alcanzó 2,5 millones.

Warzone es el nuevo Battle Royale en la escena de los videojuegos, después de tener innumerables filtraciones y rumores sobre el título que finalmente se lanzó el 10 de marzo como un título gratuito y un archivo de actualización de Call of Duty: Modern Warfare.

Las cuentas oficiales de las redes sociales de Call of Duty difundieron la noticia de esta hazaña para ponerlo en perspectiva.

What a day! 24 hours in and over 6 million of you have dropped into #Warzone.



Thank you – we’re just getting started.#FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD4