PUBG Mobile: liga mundial y americana se posterga por coronavirus

La Liga Pro de PUBG Mobile de América (PMPL, por sus siglas en inglés) y la Liga Mundial han sido postergadas hasta nuevo aviso por motivos del nuevo brote de coronavirus (COVID-19). La cuenta oficial en Twitter del juego móvil así lo confirma.

The PUBG Mobile Pro League (PMPL) Americas and the World League have been indefinitely postponed due to the COVID-19 outbreak.

En su comunicado, el equipo detrás de PUBG Mobile dice que "la salud y seguridad de sus jugadores, equipos, comunidad de fans, socios y staff organizador son nuestra prioridad número uno". También indicaron que "seguirán de cerca la situación del brote del virus."

¿Por qué no puede ser online como la PMPL de PUBG Mobile del sur de Asia?

Esta cancelación era algo que se veía venir. A comparación del evento que se centra en ese bloque de Asia, la PMPL Americas tiene que lidiar con un gran bloque continental. Los competidores son de norteamérica y sudamérica y el tema del ping puede generar tanto ventajas como desventajas a ciertas escuadras.

PUBG Mobile también está contemplando la posibilidad de hacer los eventos online en un futuro no muy lejano. Todo el tema del brote del coronavirus y la cuarentena podría ser una oportunidad para Tencent de ver como es que aumenta su conteo de jugadores en todo el mundo y coordinar posibles eventos.

El torneo PMPL del sur de Asia seguirá invariable en su fecha programada del 19 de marzo y, como comentábamos líneas arriba, será online. Antes se sabía que el torneo tomaría lugar en Nueva Delhi, la capital de India, el 12 de este mes, pero suspendida y postergada por el coronavirus.

