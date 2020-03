PlayStation 5: mañana conoceremos sus características

Sony por fin echará más luz sobre su consola de nueva generación: PlayStation 5. La información viene por parte de la cuenta oficial en Twitter de PlayStation Europa donde se nos indica la hora en que esta revelación se llevará a cabo.

Tomorrow at 4pm GMT / 5pm CET, PS5 lead system architect Mark Cerny provides a deep dive into PS5’s system architecture and how it will shape the future of games.



Watch tomorrow on PlayStation Blog: https://t.co/lekCBquO2x pic.twitter.com/sjqZLCfCBv