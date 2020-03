Nintendo Switch: servidores online de Nintendo sufren caída

Nintendo está teniendo problemas en estos momentos con sus servidores de red desde tempranas horas de la mañana, causando que Switch Online sufra de caídas como consecuencia. Los servidores están inactivos por el momento, pero buscan ser reparados lo antes posible.

Este problema está afectando a la gran mayoria de usuarios del continente europeo, norteamericanos y a los japoneses, lo cual es una gran proporción de sus usuarios al rededor del mundo, por lo que seguro pronto reponen el servicio, o al menos eso esperan sus usuarios.

"Desafortunadamente, tenemos algunos problemas con nuestros servicios de red", dijo Nintendo Europe en Twitter. "Estamos buscando rectificar la situación lo antes posible. Gracias por su paciencia."

La Nintendo E-shop, así como los juegos en línea, no estarán disponibles temporalmente hasta que se resuelva este problema. Sin embargo, los juegos para un jugador y los juegos con capacidades de ser jugados de manera offline deberían de funcionar de manera normal y sin ningún problema.

Unfortunately, we're having some issues with our network services. We're looking to rectify the situation as soon as possible. Thank you for your patience. https://t.co/O9u3MXDZG6