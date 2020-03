Dota 2: mapas emblemáticos de Counter Strike son recreados dentro del juego [VIDEO]

Los legendarios mapas de Counter Strike han servido de inspiración para un modder de Dota 2. El usuario de Twitter, Mark Mocherad, ha usado su experiencia como game designer para traer a la vida su más reciente creación que podemos apreciar en el siguiente video.

UPD fy_pool_day:



- added dropped weapons

- added new open and close sounds for the doors

- added falling damage

- added slow effect in the pool

- now you can jump out the pool#gamedev #lowpoly #polystrike #source2 #indiegaming #csgo pic.twitter.com/meFqLmhiCQ