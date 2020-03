FIFA 20: estrellas de Italia competirán en el "Torneo de la Cuarentena"

No hay fútbol en Italia pero eso no es impedimento para que las estrellas de ese país pierdan el "ritmo", sobre todo en el aspecto táctico y no necesariamente nos referimos a la vida real, sino en el FIFA 20.

En ese sentido, estrellas del balompié italiano - algunos campeones del mundo- competirán en el "Torneo de la Cuarentena" a través de videoconsolas. Todo será muy profesional, al punto que habrán comentaristas deportivos.

"Campeonato de la Cuarentena", es el nombre que ha recibido al torneo que congregará a Mario Balotelli, Andrea Pirlo y Fabio Cannavaro, solo por citar a algunos, a disputar un gran torneo por videoconsola.

Es preciso recalcar que esto será posible gracias a la iniciativa de una cadena de televisión, que logró convencer a leyendas de Italia y un par de jugadores de la Serie A para que participen en dicha competición.

Los jugadores confirmados: Mario Balotelli, Marco Materazzi, Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro, Ciro Immobile, Javier Pastore, Andrea Petagna, Sandro Tonali y Sebastiano Esposito.

Es preciso mencionar que Cannavaro se conectará desde China. Los partidos serán disputados a través del FIFA 20 y los comentarios estarán a cargo de Pierluigi Pardo. El comentarista es aún es misterio, pero se espera que tenga los mismos "quilates" que Pardo.

Cabe destacar que dicha competición será coordinado con organizadores de EA Sports, con la finalidad que sea un éxito y profesional. El sorteo tendrá lugar el miércoles, y el inicio de la competición el jueves. Por último, el primer ganador del torneo se conocerá este lunes.