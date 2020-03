Roblox: bundle con Xbox One S se anuncia con contenido exclusivo

Roblox sigue poniendo de manifiesto su presencia en el mundo de los videojuegos. En esta ocasión tendremos un bundle de esta plataforma y Xbox One S que fue anunciado hace unas horas por Major Nelson en su cuenta de Twitter.

Xbox One S Roblox Bundle is now available, includes 1TB Xbox One S console, an Xbox Wireless Controller, three exclusive Roblox avatar bundles, 2,500 Robux, and one-month Xbox Game Pass Ultimate membership https://t.co/PBfAUo3QIl pic.twitter.com/mYQ6IRr7ak