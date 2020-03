Modelo erótica anime es suspendida de Twitch indefinidamente

Melody, la camgirl virtual de Chaturbate, nuevamente se halla en problemas. La semana pasada ella anunciaba su contrato con Twitch para hacer streamings e interactuar con sus fans y algunos curiosos. Sin embargo, el día viernes 13, las cosas se pusieron color de hormiga para la camgirl más popular de Chaturbate.

Sorry guys, I got too 🔥spicy🔥 last week. (sorry again twitch!!) There's a lil suspension on my account. I'm NOT banned.😂 And to make up to my subs, I'll be streaming a LOT more there next week! I'll update soon on this weekend's schedule~



《sorry for the inconvenience》 pic.twitter.com/ohokOUCMQZ — 𝙼𝚎𝚕𝚘𝚍𝚢 🔞Anime CamGirl 💦 VOTE➜ #XBIZ AWARDS (@ProjektMelody) March 13, 2020

Según su declaración en Twitter, ella indica que se le pasó un poco la mano en plena transmisión. Eso sí, rápidamente puso paños fríos sobre los rumores de un baneo en Twitch, diciendo que solamente se trata de una suspensión.

Projekt Melody, Fakku y Twitch

Hace unas semanas comentábamos acerca del revuelo que Melody había causado en Chaturbate y su impacto sobre las "camgirls" de carne y hueso. Esta controversia le generó bastante notoriedad en redes al punto de conseguir su primer auspiciador: Fakku.

Fakku es una plataforma que se encarga de distribuir manga erótico japonés (hentai) online de forma legal en occidente. Su alianza con Melody levantó numerosas cejas entre los que saben de la cuestionable fama del sitio web y su administración.

Posteriormente Twitch se acercó a Melody para hacerla Partner en la plataforma haciendo streams de videojuegos y en ocasiones "Just Chatting". Esto llamó la atención de muchos usuarios, ya que la hicieron partner sin haber hecho ni un solo stream en la plataforma de color morado.

Unrelated, .@Twitch was amazing! Response was electric! You guys showed strong support on & offline. I'm very sorry for being unable to thank everyone. Chat is fast & the tip system is confusing. Give me time, I'm doing my best. I'm sincerely thankful & strive to be my best self. pic.twitter.com/QHMyCbXI99 — 𝙼𝚎𝚕𝚘𝚍𝚢 🔞Anime CamGirl 💦 VOTE➜ #XBIZ AWARDS (@ProjektMelody) March 8, 2020

Todo indica que hubieron ciertos elementos presentes en la transmisión de Melody que podrían haber ido en contra de los lineamientos de Twitch y su código de conducta. A continuación los listamos:

-Su blusa se movía de tal forma que a veces atravesaba su pecho (clipping), dejando al descubierto esa sección.

-La física de su busto estaba al límite de sensibilidad, ocasionando un movimiento muy exagerado de esa área.

-Mencionar constantemente que ella hace contenido más subido de tono.

-Links a contenido erótico.

-Su vínculo con Fakku generaba muchas preguntas entre sus espectadores.

Estas y más razones son las que pudieron haber ocasionado su suspensión. Sin embargo, estos puntos son solamente un pequeño contratiempo.

✨Which should we play NEXT week??✨ pic.twitter.com/SSccqUlUw8 — 𝙼𝚎𝚕𝚘𝚍𝚢 🔞Anime CamGirl 💦 VOTE➜ #XBIZ AWARDS (@ProjektMelody) March 9, 2020

La solución del problema entre Melody y Twitch

Felizmente todo lo mencionado son cosas que se pueden arreglar con la antelación respectiva. Lo más probable es que Melody haga streams con otro atuendo exclusivo de Twitch y eso requiere otro modelo 3D para su personaje.

Otro aspecto a corregir son las físicas correspondientes al área de su pecho. El exagerado vaivén de esa zona era demasiado sugestivo para los espectadores, quienes no tenían ningún problema en hacerlo notar.

El aspecto de una "modelo virtual" puede ser ajustado a conveniencia del cliente y la plataforma. Lo más probable es que esta situación quede como solo como otra anécdota para Projekt Melody.

