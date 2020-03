Blizzard: servidores sufren caídas en plena cuarentena por coronavirus

Los servidores de Blizzard no ha estado comportándose como de costumbre desde hace unos días. ¿El probable motivo? El incremento en el tráfico provocado por la cuarentena para combatir el coronavirus. Ya existen más de 20 mil reportes y están en aumento.

We're currently investigating an issue affecting our authentication servers, which may result in failed or slow login attempts.

Según la web Downdetector, este problema fue afectando a más usuarios desde las 09:00 p.m. del martes 17 de marzo. Minutos después se podía leer un escueto pero conciso comunicado de Blizzard en Twitter indicando que están al tanto del problema y que lo van a corregir.

Los problemas con los servidores han sido particularmente severos durante el paso de la noche. Jugadores de World of Warcraft, Starcraft II, Overwatch y Call of Duty han reportado salidas forzosas de sus respectivos juegos. En ocasiones incluso en plena partida online de algunos esports.

Esto afectó principalmente a los duelos de Overwatch Tranquility que iban a disputarse el mismo 17 de marzo durante la noche.

Get ready for another awesome match tonight from the Harmony Tier! We have @CometsOW taking on the Fighting Potatoes! Join casters @SkiFreeGG and @booth_ow and producer @FrendJuke at 8:30 pm EST at https://t.co/krB7eIYJXg! pic.twitter.com/frSKLQuNUo