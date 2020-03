PlayStation 5: su lanzamiento no se retrasará por coronavirus... por ahora

El lanzamiento de PlayStation 5 no se vería afectado por el brote de coronavirus. Esta aclaración viene de parte de BAAS Amsterdam, la agencia de relaciones públicas (PR) de Sony Interactive Entertainment de Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo).

NEWS: The PS5 is not yet delayed by the Coronavirus, according to the PlayStation PR agency.



🗓️ It looks the #PlayStation5 is still set to launch Holiday 2020. pic.twitter.com/26tiEcV6WR