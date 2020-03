FIFA 20 y su solución para seguir sacando contenido pese al coronavirus

No solo el fútbol que vemos cada fin de semana se ha visto perjudicado por el coronavirus, también el deporte virtual ha tenido que tomar medidas al respecto, tal como lo ha hecho el FIFA 20.

Como es una costumbre en el modo FUT del FIFA20, cada semana salen cartas nuevas con jugadores que destacaron en sus respectivas ligas durante el fin de semana. A estos jugadores se les conoce como TOTW (Team of the Week), o como ‘IF’.

Al no haber ligas disponibles para que EA Sports publique a su equipo de la semana, se optó por crear a los TOTW Moments, que serán publicados mientras dure la cuarentena del coronavirus.

“TOTW Moments será un programa recurrente que se basará por completo en un lanzamiento histórico de TOTW de títulos anteriores de FUT. Cada escuadrón será un reflejo de un TOTW específico que se lanzó a partir de marzo en cada año del producto. Queremos mantener estos elementos distintos, para ayudar a distinguir entre las actuaciones auténticas que tienen lugar esta temporada y en temporadas anteriores”, explica la empresa desarrolladora del juego.

A partir del miércoles 18 de marzo de 2020, y hasta que se reanuden las temporadas regulares de fútbol, TOTW será reemplazado por un escuadrón semanal de jugadores de TOTW Moments.

PO: Kasper Schmeichel (86)

DFC: Kyle Walker (87)

DFC: Mattijhs De Ligt (889

DFC: Joao Miranda (85)

LI: David Alaba (86)

MC: Paulinho (86)

MC: Andrés Iniesta (85)

MI: Quaresma (84)

MCO: James Rodríguez (86)

SD: Gareth Bale (86)

ED: Marko Arnautović (86)

SUPLENTES

MC: Jesse Lingard (84)

MCO: Vincent Aboubakar (82)

LI: Sead Kolašinac (82)

ED: Miguel Layún (81)

SD: Bradley Wright-Phillips (81)

RESERVAS

PO: Yasser Al-Mosailem (76)

LI: Bryan Oviedo (77)

DC: Ola Kamara (81)

MC: Marc McNulty (76)

Due to the suspension of play in leagues around the world, Team of the Week Moments will temporarily replace Team of the Week.



Read the latest Pitch Notes to find out how TOTW Moments works and what other changes are being made: https://t.co/gekIknio04 pic.twitter.com/dlgpH9t3yF