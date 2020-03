Call of Duty: ¿El siguiente juego es un reinicio de Black Ops?

Call of Duty, el buque insignia de los shooters de Activision, ha sido el protagonista estas últimas semanas con el lanzamiento de Call of Duty: Warzone. Sin embargo, esta franquicia no descansa y nuevos rumores ya están apareciendo concernientes a una nueva entrega que se lanzaría este año.

BREAKING: New job listing on Treyarch site states the studio will ‘deliver a next generation AAA title in 2020,’ basically confirming Kotaku’s report of new Treyarch game for 2020 https://t.co/iikdiwmH1x