Resident Evil 3 Remake: como descargar gratis el demo en consolas y PC

El demo de Resident Evil 3 Remake ya está disponible para descarga en Xbox One, PlayStation 4 y PC. Esta versión de prueba no contará con una restricción de tiempo como sí lo tuvo en su momento el demo de Resident Evil 2 Remake el año pasado.

Recordemos que también habrá un acceso beta a Resident Evil Resistance el día 27 de marzo. Actualmente a puede acceder a la pre descarga con el fin de tenerlo todo listo para el próximo viernes.

El demo hará hoy su debut y estará disponible en Xbox One, PlayStation 4 y PC. Aquí te dejamos los enlaces respectivos a las tiendas digitales de cada plataforma:

-PlayStaton 4.

-Xbox One.

-Steam (cuando esté disponible).

Si bien no habrá ninguna restricción de tiempo en el demo, no es una buena idea bajar la guardia y dejar de la lado poner en práctica una estrategia. Los intentos de Jill Valentine para escapar de Raccoon City vienen con una buena porción de desafíos, especialmente con Nemesis al acecho

Los jugadores deberán anticiparse a las características que han hecho a las primeras entregas de Resident Evil tan buenos juegos. La escasez de munición es uno de ellos, por lo que ir disparando a lo loco a todo lo que se mueva no es lo más recomendado.

Resident evil 3 remake demo coming March 19th!



PLUS an open beta! March 27th!



LOOK AT NEMESIS AND JILL ❤❤❤😱😱😱 pic.twitter.com/loCvHjR2uf