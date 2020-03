The Stanley Parable y Watchdogs están gratis en Epic Games Store y acá te decimos por que debes probarlos

La época de cuarentena puede resultar bastante aburrida y estresante para gran cantidad de personas que no saben qué hacer durante el tiempo que no se tiene permitido salir de casa. A pesar de eso, hay muchas cosas que se pueden hacer durante el tiempo que se está en casa, y una de estas cosas es jugar videojuegos.

Es por esta razón que, Epic Games Store, tienda de los desarrolladores de Fortnite, han puesto dos juegos gratis para que podamos jugar durante estos días.

Se trata de Watchdogs, juego de Ubisoft en el que tomamos el rol de un hacker en la ciudad de Chicago que está dominada por una terrible corporación.

El segundo juego es, The Stanley Parable. Un Walking Simulator independiente en el que tomamos el papel de Stanley. Un trabajador de oficina que empieza a recibir misteriosas indicaciones de una voz que a la vez cumple el papel de narrador.

Este juego, a pesar de lo simple que se oye. Es considerado por muchos expertos y fanáticos como uno de los mejores juegos de la década. Se elogió la forma de contar una historia y como mediante algo tan simple como puede ser caminar se lograba contar una historia bastante profunda e interesante.

Además, siempre se ha recomendado que este sea un juego que uno pruebe por sí mismo. Esto con la intención de evitar algún tipo de spoiler y no malograr nuestra experiencia al momento de jugarlo.

Si bien ambos son experiencias distintas, ambas son recomendables. A pesar de esto, desde esta redacción, les recomendamos que le den una oportunidad a The Stanley Parable. Estamos seguros que les resultará una experiencia diferente y que, a pesar de que puede sonar aburrido para ser un videojuego, lo más llamativo no es el gameplay si no la narración.

