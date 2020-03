Valorant: Riot Games revela al nuevo agente Sova en trailer [VIDEO]

Valorant es uno de los juegos más esperados de este año, pero aún no sabemos mucho al respecto. Riot Games nos brinda información constante sobre el juego y su mecánica, y hoy la compañía ha levantadoel velo y a dejado mostrar a un nuevo agente que se llamará Sova.

El agente Sova es la estrella del show en el último teaser de próximo shootr de Riot lanzado hoy. En este trailer de apenas 30 segundos de duración nos dan una idea a los fanáticos de lo que podemos esperar del personaje cuando se lance el juego a finales de este año.

Sova es un francotirador ruso que explora el camino en el campo de batalla con su Owl Drone. El Recon Bolt, su habilidad especial, despliega una ola de sona, marcando a los enemigos cercanos, mientras que su último, Hunter Fury, dispara rayos de energía a través del mapa, causando estragos en el campo de batalla.

Desafortunadamente, eso es todo lo que sabemos sobre el francotirador en este momento. Sus habilidades se muestran en el último avance del juego, que puedes ver a continuación, y es lo único que estamos obteniendo de Riot en este momento.

SOVA /// Russia

"Wherever they run, I will find them."#VALORANT pic.twitter.com/PGVmZMXNLh