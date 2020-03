Coronavirus: Razer adapta su producción y elabora máscaras quirúrgicas

En respuesta al brote del COVID-19, el fabricante de hardware para juegos Razer, ayudará con la escasez mundial que hay respecto a los equipos de protección personal, en este caso, las máscaras quirúrgicas.

El CEO de Razer, Min-Liang Tan, reveló a través de Twitter que su compañía tiene la intención de donar hasta 1 millón de máscaras quirúrgicas a las autoridades sanitarias mundiales.

"Con el empeoramiento de la situación de COVID-19, las autoridades sanitarias de todo el mundo se enfrentan a una extrema escasez de máscaras quirúrgicas utilizadas por el personal sanitario de primera línea en la batalla contra el virus. Algunos países incluso han prohibido la exportación de máscaras ante la grave escasez ", Tuiteó Tan.

"En los últimos días, nuestros diseñadores e ingenieros han estado trabajando turnos de 24 horas para convertir algunas de nuestras líneas de fabricación existentes para producir máscaras quirúrgicas y así poder donarlas a países de todo el mundo".

El CEO dijo que todos tienen un papel que desempeñar en la lucha contra el virus, y que no importa en qué industria suele centrarse el negocio.

Con la sede de Razer en el sudeste asiático en Singapur, Tan dijo que su compañía se comunicaría con las autoridades de salud en Singapur para donar algunos de los envíos de máscaras iniciales para la lucha contra COVID-19.

"El resto de nuestras oficinas globales / regionales de Razer también se comunicarán con sus respectivos gobiernos / autoridades de salud para ver cómo podemos priorizar nuestro apoyo y donaciones de máscaras quirúrgicas en los diversos países y regiones donde tenemos presencia", continuó.

A principios de esta semana, la Fundación Jack Ma y la Fundación Alibaba anunciaron conjuntamente que buscarían y donarían materiales necesarios para combatir COVID-19 en Japón, Corea, Italia, Irán y España.

