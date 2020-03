¿Aburrido en la cuarentena? Ubisoft tiene la solución

Ubisoft está consciente de la evolución de la situación en torno al coronavirus. El aumento de los esfuerzos para no contagiarse ha hecho que muchas personas no puedan asistir al trabajo o incluso desplazarse normalmente. En esta ocasión la compañía francesa nos ofrece Child of Light y otros juegos de Ubisoft gratis por tiempo limitado.



Foto: Ubisoft.

Para aquellos que necesitan diversión y nuevas formas de mantenerse ocupados, los siguientes juegos de Ubisoft pueden jugar un papel importante en ofrecerles algo de comodidad, escape y unión en este momento.

Child of Light (PC)

Ambientado en el fantástico y colorido mundo de Lemuria, Child of Light es protagonizado por Aurora, una princesa que busca salvar a su reino con la ayuda de un compañero místico llamado Igniculus. A través de su odisea, Aurora reclutará un colorido elenco de aliados para unirse a ella en la lucha, confrontar enemigos en combate por turnos, mejorar las habilidades de su grupo y equipo para enfrentar retos más grandes y resolver acertijos a través del mundo.

Este juego estará disponible del 23 al 27 de marzo para ser descargado gratuitamente y guardado en PC a través de UPlay.

Assassin's Creed Odyssey (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Los jugadores encarnarán a Kassandra o Alexios, un mercenario de sangre espartana condenado a muerte por su familia, para embarcarse en un viaje épico para convertirse en un héroe legendario y descubrir la verdad sobre su misterioso linaje de la Primera Civilización.

Además todo el progreso que realices durante el fin de semana gratuito se mantendrá cuando el jugador se actualice al juego completo en la misma plataforma. Los jugadores necesitarán una suscripción PlayStation Plus en PlayStation y una suscripción Xbox Live Gold en la familia de dispositivos Xbox One para acceder al fin de semana gratuito del 19 al 22 de marzo.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Nuevamente volveremos a ponernos las botas de un Ghost, un soldado de una unidad de élite de Operaciones Especiales de Estados Unidos enviado al archipiélago de Auroa para investigar la tecnología Skell y enfrentarse a Cole D. Walker, antiguo Ghost y líder de los Wolves.

Este juego estará disponible el próximo fin de semana para ser descargado gratuitamente en las consolas mencionadas al principio y en PC a través de UPlay.

Rabbids Coding (PC)

Este divertido título nos presenta las ideas y el concepto de aprender a programar en el contexto de un juego en el que los usuarios tienen la tarea de limpiar una nave espacial invadida por Rabbids.

Para los padres que intentan mantener a sus hijos ocupados fuera de la escuela, esta es una herramienta divertida para empezar a aprender los fundamentos de la codificación. No requiere ningún conocimiento previo de programación, y las instrucciones se presentan con un menú fácil de entender y una interfaz de usuario que fomenta la experimentación y el aprendizaje a un ritmo cómodo.

Más juegos gratuitos, fines de semana y pruebas estarán disponibles próximamente, así que te recomendamos visitar este enlace para más detalles.

