PlayStation 5: Sony aclara la retrocompatibilidad con PS4

PlayStation 5 fue uno de los protagonistas esta semana. El martes que pasó pudimos saber un poco más de ella en una charla que originalmente iba a tomar lugar durante el GDC 2020. Hoy en la tarde, el blog oficial de PlayStation hizo una actualización a cierto post en el apartado de la retrocompatibilidad.

Sony announces that the "overwhelming majority of the 4,000+ PS4 titles" will be playable on #PS5



PS4 games will run at a boosted frequency meaning possible higher resolutions + frame rates (evaluated on a title-per-title basis)https://t.co/2X6rnXHKnn pic.twitter.com/NOIdSsXJ42