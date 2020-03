Nintendo anuncia que reducirá su jornada laboral por el Coronavirus

Actualmente estamos viviendo una de las crisis sanitarias más graves de los últimos tiempos. Con cientos de infectados por el Covid-19, popularmente conocido como Coronavirus, y con el foco principal localizado en Asia y en algunos países de Europa como Italia muchas empresas han tomado medidas para prevenir la propagación de este virus. Y Nintendo, una de las empresas más importantes en el mundo de los videojuegos, ha decidido sumarse a estos esfuerzos.

Resulta que la Gran N, como se le conoce a nivel mundial, anunció el pasado jueves que la jornada laboral será reducida a tan solo 2 horas diarias.

Esto con el objetivo de que no aumente el número de infectados en el país nipón que hasta el momento ya registra 943 infectados por este virus.

Este anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de Twitter. Además, se replicó el mensaje en ingles mediante nintendosoup.com

"In order to combat the coronavirus, Nintendo Tokyo has announced a change in operating hours.

From now till March 22, 2020, the operating hours are 11am to 8pm (originally 10am to 9pm). Starting March 23, they will be changed again to 11am to 9pm."

"Por motivo del Coronavirus, Nintendo Tokyo anunció un cambio en su horario laboral.

Desde el 22 de marzo del 2020, el horario laboral será desde las 11 am a las 8 pm (originalmente era de 10 am a 9 pm). Empezando el 23 de marzo, vamos a cambiar de 11 am a 9 pm"