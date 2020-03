El mod de Half Life basado en Jurassic Park llegará este 2020

Half Life es uno de los juegos más exitosos de la historia, no solo de Valve, si no de los videojuegos en general.Esto se debía en gran parte a su genial historia y a las mecánicas que implemento que fueron revolucionarias para la época. Aunque, esta no es la única razón detrás del éxito de este juego.

Otro de los motivos por los que el público amó tanto este juego. Es por la facilidad para que las personas crearan sus propios mods y los incluyera dentro del juego.

De esta forma, nacieron diferentes mapas y mods que desde hace tiempo les hemos estado contando y hasta les hemos contado como poder jugarlos.

Pues ahora, una persona ha llevado estos mods a un nuevo nivel.

Un grupo de fans ha creado en el motor Source, propiedad de Valve, un mod llamado Jurassic Life. El cual ha sido anunciado mediante un tráiler oficial publicado en Youtube y que llegará en algún punto de este 2020.

El equipo, junto al video, compartió un pequeño mensaje-

"For several years the project was on ice but we did manage to return with the aim of finishing this game. With help from old and new team members we are near the end of our journey"

Eso no es todo, y es que además compartieron la sinopsis oficial del juego.

"In Jurassic Life, you play game warden Robert Muldoon who was hired to keep order in the quite extraordinary Jurassic Park, located on Isla Nublar.

Our story is not strictly based on the movies or novels but rather our own tale with inspiration gathered from the world of Jurassic Park."

En Jurassic Life encarnas a Robert Muldoon, encargado de mantener el orden en Jurassic Park, en Isla Nublar, después del caos tras la masiva fuga de los dinosaurios."