Call of Duty: Warzone llegó a 30 millones de jugadores desde su lanzamiento

Activision anunció hace unas horas que Call of Duty: Warzone sigue siendo un éxito luego de su primera semana. Este battle royale ha sido visitado por más de 30 millones de jugadores en todo el mundo desde PC, Xbox One y PlayStation 4.

Over 30 million of you have dropped in to play #Warzone. Thank you to this amazing community .



Jump in and play for free now. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/KFKhb8CNNK