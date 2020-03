Steam consigue 21 millones de jugadores activos y no es gracias a Dota 2

Hace unos días les contamos que Steam, la plataforma virtual para comprar y jugar videojuegos de forma online, había logrado el impresionante record de conseguir más de 20 millones usuarios activos. Siendo la principal razón, que ahora gran cantidad de gente se tenía que quedar en casa debido a la cuarentena por el Covid-19.

Pues ahora, menos de una semana después, se ha hecho oficial que Steam ha vuelto a superar su record de usuarios activos y ha conseguido la increíble cifra de 21 millones de jugadores activos en la plataforma.

#Steam has just reached a new concurrent online user record of 20 million, with 6.2 million currently in-game, likely due to many people staying at home due to the #coronavirus.https://t.co/bzLMfMOJvD#COVID19