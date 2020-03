El papel higiénico aumenta su precio en Fallout 76 debido al Coronavirus

La cuarentena, producto de la llegada del Coronavirus, generó que mucha gente empezara a comprar gran cantidad de productos de primera necesidad en grandes cantidades. Esto, como era de esperarse, generó que algunos de estos productos escasearan o, en menor medida, algunos de estos incrementaran de manera brutal sus precios.

Uno de los productos que más escasearon, y que mayor cantidad de gente aún sigue buscando, es papel higiénico. Este en algunos lugares aumentó su precio y, aunque parezca una broma, ha generado que dentro de los videojuegos se vea replicado.

Así es, por más que parezca algo fuera de serie, hay un juego en el que el papel higiénico virtual también aumentó su precio.

Fallout 76 ha visto un incremento en su papel higiénico y eso no es todo, y es que también hay gente que parece estar acaparando este producto de primera necesidad.

Esto se ha manifestado a través de Twitter en donde mucha gente compartía fotografías de sus personajes con grandes cantidades de papel.

It's official @Fallout 76 people are hoarding toilet paper in their camps in the wake of #COVID19. (This is not my camp I stumbled acrossed it. pic.twitter.com/PqATtYPFQS