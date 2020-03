Dreams: Nintendo demanda a Sony retirar modelo de Mario

Dreams, el juego exclusivo más reciente de PlayStation 4, ha visto la llegada de visitantes muy particulares. Personajes como Super Mario o Donkey Kong han sido protagonistas de muchas creaciones, sin embargo, parece que esto ya no sería así en el futuro.

Good news and bad news

We flew too close to the sun boys! A big video game company who i will keep nameless obviously didn't read my "be cool" note in dreams

no worries though have a back up plan. But for now Mario projects in dreams are on hold until i put said plan into effect pic.twitter.com/ifGDM0jFZ3