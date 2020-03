Counter Strike: la Major de Rio se posterga por coronavirus

La primera Major de Counter Strike del año acaba de ser postergada y tomará lugar en noviembre. ¿El motivo? Evitar la propagación del coronavirus. El anuncio lo hizo la cuenta oficial en Twitter de la ESL, el cual vemos a continuación.

The May 2020 @CSGO Major in Rio has been rescheduled to November 19-22 due to the COVID-19 situation. The event will remain at Jeunesse Arena and the prize money will be added to the November Major, upping it to $2,000,000https://t.co/WXxJGdSkbK