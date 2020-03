Pokémon GO: cancelan dos eventos de incursión esta semana

Más eventos de Pokémon GO acaban de ser cancelados para evitar el contagio del coronavirus. En este caso los afectados fueron el la Incursión de Lugia que iba a comenzar hoy y también la Hora de Incursiones.

Trainers, Lugia Raid Week and Raid Hour have been canceled. Trainers will now have the chance to encounter Cobalion as a GO Battle League reward encounter during this time until Tuesday, March 31, 2020, at 1:00 p.m. PDT. pic.twitter.com/OrNgvRdHj8