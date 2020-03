Estas son las razones por las que nunca se desarolló Half Life 3

Uno de los juegos más esperados este 2020 era Half Life Alyx, que vio la luz el día 23 de marzo.

A pesar de que mucha gente se emocionó con el anuncio de este juego, este no era el juego que muchos esperaban pues, a diferencia de lo que la gente quería, esta no era el final de la historia de Half Life, si no que era una especie de Spin Off en donde seguimos las aventuras de Alyx.

En una reciente entrevista con el medio IGN, un grupo de desarrolladores de Valve, explicó el motivo por el cual nunca se desarrolló Half Life 3 o Episodio 3. Y es que al parecer, no es un solo motivo por el cual esto nunca sucedió.

Episodios de Half Life

El desarrollador de niveles Dario Casali explicó que pasaron 6 años desarrollando Half Life 2 junto al motor Source con el que se creó el juego. Aunque esto significó estar mucho tiempo sin publicar nuevos juegos.

“Empezamos a hacer los episodios, con los que pensamos, 'bueno, tenemos una tecnología estable ahora. Comprendemos los personajes, comprendemos la historia, tenemos la mayoría de las mecánicas. Vamos a arrancar pequeños pedazos y publicar con más frecuencia. Pensamos que los jugadores van a preferir eso que esperar seis años y ver todos los retrasos por los que pasemos”

Lamentablemente, las cosas no salieron como pensaron:

"Nos encontramos aumentando la calidad incluso más allá, 'Bueno, sigamos poniendo más y más, y más, y más cosas en el juego porque queremos hacerlo tan bueno como podamos' y entonces nos dimos cuenta de que estos episodios se estaban convirtiendo más en secuelas".

Fue así como el hecho de crear juegos por episodio terminó siendo abandonado.

Source 2 y realidad virtual

El motor Source 2 ha generado muchas noticias esta semana. Este motor se empezó a desarrollar con el final de Half Life 2. Los desarrolladores no querían trabajar en un juego y en un motor a la vez. Es por eso que Half Life Alyx se empezó a desarrollar en el 2016, cuando el motor ya estaba casi al 100%.

Por otro lado, Newell y Casali contaron que no quieren que los juegos de Half Life sean simples juegos, si no que estos busquen resolver problemas interesantes.

Además, añadieron que existe un gran número de prototipos de Half Life que nunca se realizaran pues no cumplen con las expectativas del estudio.

Half Life Alyx se desarrolló en VR pues el estudio consideraba que esto generaría un impacto similar al que se consiguió con las dos primeras entregas.

Si deseas saber las últimas noticias de Apu League, no te olvides de revisar periódicamente nuestra web o las publicaciones en la fanpage de Líbero Esports.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!