Ninja dona $ 150,000 para ayudar en lucha contra brote de coronavirus

Con Ryan Reynolds y Jimmy Fallon donando dinero a organizaciones benéficas, ayudando a las personas afectadas por el brote del coronavirus, Ninja también decidió unirse. Tanto el popular streamer de Fortnite, como su esposa Jessica Blevins, han entregado la suma de $ 150,000 a Feeding America.

El streamer del popular videojuego tuiteó su donación en un video, donde también alentó a otras personas a donar por esta buena causa. Ninja también está haciendo su parte para influir en su audiencia para que practiquen el distanciamiento social y también lo mantenga en serio.

En este video, el transmisor Mixer anunció su propia donación,también están utilizando la influencia social de Ninja para promover medidas para aplanar la curva, reiterando lo importante que es tomar el coronavirus en serio y hacer caso a las recomendaciones de las autoridades.

We have been inspired by @vancityreynolds and @jimmyfallon who both made donations to @feedingAmerica We have donated 150,000 dollars, and encourage others to try and stay positive and practice social distancing. pic.twitter.com/FNFsNlMBON