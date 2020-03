Teamfight Tactics: Riot lanza nueva colección en la tienda online

Si alguna vez quisiste comenzar tu mañana con una taza de Teamfight Tactics, ahora es tu oportunidad. Riot Games agregó una nueva colección con temas de TFT a su tienda de artículos en línea hoy en día, con tazas, pines y fundas para teléfonos con el estilo de Little Legends más difuso del luchador automático.

La colección se destaca por el conjunto de tazas más nuevo de la tienda. Por $ 18, los fanáticos de Teamfight Tactics pueden comprar una taza con una de las 16 pequeñas leyendas diferentes. El set presenta Little Legends hasta la serie seis y se puede personalizar aún más eligiendo una máscara para la criatura.

Las tazas son blancas, contienen hasta 11 onzas y están "hechas a pedido", lo que significa que deberán enviarse por separado de otros artículos en un pedido y tardarán hasta tres días hábiles adicionales en ser enviados.

La nueva colección TFT también presenta fundas para teléfonos, que tienen un precio de $ 25 cada una. Las fundas del teléfono son claras y cuentan con un Furyhorn rosa con remolinos y diseños con forma de flor. Los fanáticos pueden solicitar la carcasa del teléfono para sus dispositivos iPhone o Samsung.

Celebrate the mobile launch of Teamfight Tactics with a new Furyhorn phone case for your iPhone/Samsung phone, and compliment it with one (or several) of 16 little legend mugs (with the option to choose some of their different skins)https://t.co/JjerDNkT71 pic.twitter.com/0PtE8h7h2M