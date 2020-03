Riot Games pone el ejemplo en tiempos de cuarentena

Riot Games, conocidos mundialmente por crear el MOBA League of Legends, ha tomado ciertas decisiones durante este tiempo tan turbulento. En primer lugar se supo que sus trabajadores, aún estando en puestos sin relación al desarrollo de algún videojuego, seguirán viendo su sueldo de forma normal.

"[Riot will] continue to keep its janitorial, facilities, and food workforce on full-time payroll as the rest of its staff works from home."



I continue to be so proud to work here. Thank you @riotgames for looking out for our ENTIRE family.



*fist bumps*https://t.co/LOVZ3zHl7F