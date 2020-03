VALORANT: Riot presenta a Sage en el último teaser de juego [VIDEO]

Riot Games presentó en un teaser el día de hoy a Sage, el nuevo agente chino del shooter Valorant. Es un gato de todos los oficios, que usa tanto la curación como el daño para su beneficio. Ella es Mercy, Mei y Moira, todo en uno. Ella tiene una habilidad recurrente, una pared de hielo y un orbe de curación también.

Sage crea seguridad para ella y su equipo donde quiera que vaya. Si no está reviviendo a los amigos caídos, está evitando asaltos forzosos y proporcionando un centro tranquilo a un campo de batalla infernal. Ella podría ser la única sanadora en VALORANT, pero eso no significa que no pueda infligir daño.

En el video teaser de juego de Riot, Sage lanza un orbe de curación a su amigable Jett con lo que parece una curación lenta en el tiempo. Luego oye pasos e inmediatamente usa su esfera lenta, un gran mar verde brillante, antes de encontrar la muerte con su arma.

SAGE /// China

"Let them try to get through me."#VALORANT pic.twitter.com/zJMeaaUi2P