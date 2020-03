YU-GI-OH! Legacy of th Duelist: Link Evolution ya está disponible en todo el mundo

Yu-Gi-Oh! es uno de los animes más famosos y queridos por un gran número de adolescentes que crecieron viendo las aventuras de Yugi Moto y sus amigos para salvar al mundo del reino de las sombras a través del juego de cartas Duelo de Mountros.

Ahora, gracias a Konami, podremos revivir estas aventuras, ¡y otras más en el nuevo juego Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, que acaba de ser lanzada de manera oficial para Xbox One, PlayStation 4 y Steam.

En este juego podremos, gracias a la nueva tecnología VRAINS, revivir un gran número de combates del anime original y crear muchos nuevos enfrentamientos.

El juego cuenta actualmente con más de 10 mil cartas.

Recordemos que este juego fue lanzado en el 2019 para Nintendo Switch y consiguió vender 1 millón de copias.

Requerimientos para jugar Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution en PC

- Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits

- SO: Windows 7x64, Windows 8x64 (64-bit OS Required)

- Procesador: 2.5GHz CPU

- Memoria: 2 GB de RAM

- Gráficos: 512MB DirectX 11.0 compatible video card

- DirectX: Versión 11

- Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible

- Tarjeta de sonido: DirectX 11.0 compatible sound card

¿Qué es Yu Gi Oh!?

El origen de Yu Gi Oh, se remonta a un manga creado por Kuzuki Takahashi en 1996. Este tuvo tanto éxito, que se decidió crear un juego de cartas inspirado en el juego que se desarrolla dentro de la historia del manga. Este juego de cartas, se convirtió rápidamente en un boom a nivel mundial consiguiendo un gran número de fanáticos.

El juego de Yu Gi Oh es bastante simple de entender, dos jugadores se enfrentan en un duelo en el que ambos empiezan con 8 mil puntos de vida. El objetivo es hacer que el rival se quede sin puntos de vida. Para esto, tenemos que utilizar las cartas de nuestra baraja que se dividen entre: Mounstro, Mágica y Trampa.

