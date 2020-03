World War Z encabeza lista de juegos gratis en Epic Games Store

Desde hoy hasta el 2 de abril podrás descargar, por cortesía de Epic Games Store, el shooter cooperativo que muchos consideran el sucesor espiritual del popular juego de zombies Left 4 Dead: World War Z.

