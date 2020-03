Valorant: evento con pros y streamers será solamente online

A inicios de este mes les comentábamos acerca de un evento cancelado, por el brote de coronavirus, de Riot Games relacionado a su FPS Valorant. Ahora todo parece indicar que el evento seguirá en pie, pero con un formato completamente online.

Riot's previously scheduled Valorant gameplay capture event with big name esports pros, streamers, and youtube creators that was postponed due to the coronavirus will be happening as an online event starting tomorrow through Sunday, sources tell me https://t.co/DMMKYhXyD1