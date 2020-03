Animal Crossing: habitantes deudores extorsionan a Tom Nook

Animal Crossing: New Horizons es la entrega más reciente de este simulador de convivencia y se lanzó en exclusiva para Nintendo Switch. Desde la semana pasada, miles de jugadores han llegado a habitar su nueva isla con resultados bastante... "variados", por decirlo de alguna forma.

I don't have a lot but I'm doing what I can to make this space feel like a home. pic.twitter.com/yi3dKGB0v9 — Liz England (@lizardengland) March 21, 2020

Muchos jugadores no tardaron en ponerle un giro por lo demás "oscuro" a un juego de apariencia tan inocente. Se han visto muchas capturas en Twitter que bien podrían ser el combustible de muchas pesadillas.

Day 45 on the Island. The animals have all turned savage as food and resources are all gone. I’ve been locked in my house for 3 weeks I can hear Tom Nook clawing at my door. No help is coming. #AnimalCrossing pic.twitter.com/00W8ZEsclM — Danimal Crossing 🏠 (@DanielKennedyDK) March 24, 2020

Últimamente ha ganado notoriedad el proceder de algunos jugadores que no están dispuestos a pagar sus deudas con Tom Nook, el dueño de Nook inc. y el único medio dentro de Animal Crossing: New Horizons para hacer mejoras en tu isla.

Las siguientes capturas pertenecen a jugadores que han tomado la, nada recomendable, decisión de secuestrar a uno de los gemelos Nook (sobrinos y asistentes de Tom Nook) para extorsionar al mapache a cargo con el fin de que les perdone sus respectivas deudas.

"Tengo a tu hijo. Cancela todas las deudas si lo quieres de vuelta en una sola pieza."

Cabe resaltar que muchos jugadores creen equivocadamente que los gemelos Nendo y Tendo Nook (como se les llama en español) son hijos de Tom.

"Hola Tom Nook, tengo a tu hijo."

Sin embargo, no contaban con que Tom Nook no negocia con extorsionadores y no ha perdonado ninguna deuda hasta ahora. Los jugadores tendrán que hallar un método más honesto para saldar su deuda con el mapache y respirar tranquilos durante su paso por la isla.

