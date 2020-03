Teamfight Tactics: clasificación de los items en Set 3: Galaxies

Ha pasado poco más de una semana desde el lanzamiento del nuevo Set 3: Galaxies en Teamfight Tactics y se está convirtiendo en un metajuego decisivo.

Los detalles se han ido filtrando lentamente de los juegos de Elo alto, mostrando al resto qué composiciones y items son los más efectivos. Hasta ahora, parece que tener elementos perfectos es más importante que nunca en este conjunto.

Aquí está nuestra lista de artículos para las galaxias de Teamfight Tactics. Los niveles se basan en una mezcla de criterios, que incluyen la fuerza bruta, la flexibilidad y la sinergia de las composiciones.

Tier S (lo mejor del grupo)

Force of Nature

Morellonomicon

Guardian Angel

Seraph’s Embrace

Azogue

Infinity Edge

Estos son artículos de nivel superior muy poderosos por razones completamente diferentes. Absolutamente pueden llevar tu juego bajo las circunstancias correctas.

Force of Nature se explica un poco por sí mismo en términos de por qué es tan bueno. Al unir dos artículos de Spatula, podrás colocar un personaje adicional en tu tablero desde tu banco de forma gratuita.

En el caso de Morellonomicon, es raro encontrar una buena composición en este momento que no presente este elemento en uno de sus personajes de acarreo. Hace que los hechizos quemen a los enemigos en un 30 por ciento de su salud máxima durante 10 segundos, y evita la curación durante ese tiempo.

Es genial en personajes como Rakan, Aurelion Sol, Ekko o Miss Fortune porque sus construcciones a menudo los hacen lanzar su hechizo con frecuencia. Con este objeto, pueden aplicar y volver a aplicar continuamente daño de quemaduras a todo el equipo enemigo.

Otro elemento que es obligatorio construir en la mayoría de las circunstancias es Guardian Angel. Usado habitualmente en composiciones que presentan un transporte centrado en AD como Jinx, Shaco y Gangplank, este elemento permite al usuario revivir con 400 puntos de vida después de un retraso de dos segundos.

Infinity Edge es un elemento de uso similar, colocado en personajes como Irelia y Shaco. Le da al usuario un daño de golpe crítico adicional del 100 por ciento. Es un excelente artículo de ADC.

Un artículo como Seraph’s Embrace es muy versátil. Es especialmente bueno en personajes como Miss Fortune, Aurelion Sol o Syndra. El objeto proporciona al usuario un mana plano de 40 al comienzo de una ronda. Después de lanzar su hechizo, recompensa al usuario con 20 maná adicionales.

El artículo Quicksilver es excelente en cualquiera de los personajes importantes de tu tablero. Hace que el usuario sea inmune a todo control de multitudes y agrega un poco de resistencia mágica en la parte superior. Este artículo es excelente para un personaje como Xin Zhao que lleva a su equipo a la primera línea.

Tier A (consistentemente fuerte)

Deathcap de Rabadon

Jeweled Gauntlet

Chaleco de zarza

Garra de dragón

Mano de justicia

Hoja de furia de Guinsoo

Red Buff

Zephyr

Los artículos en este nivel no son los mejores, pero definitivamente vale la pena invertir en ellos.

El Deathcap de Rabadon siempre es un elemento sólido para los campeones AP y se puede usar de maneras interesantes. Amplifica el poder de todos y cada uno de los hechizos en un 50 por ciento, lo que significa que los hechizos de curación y protección también se ampliarán con el AP adicional de Rabadon.

Del mismo modo, el Jeweled Gauntlet se coloca en personajes que hacen un gran daño con su hechizo. Campeones como Gangplank y Syndra realmente se benefician de la capacidad de golpear golpes críticos con sus hechizos. Tanto Gauntlet como Deathcap son elementos imprescindibles en una composición de Star Guardian Sorcerer.

Tanto el Chaleco de zarza como la Garra del dragón son objetos de tanque, lo que aumenta la armadura y la resistencia mágica del usuario, respectivamente. El Bramble Vest también tiene una habilidad única que niega el daño adicional de los golpes críticos entrantes. Incluso causa daño mágico a todos los enemigos cercanos (una vez cada 2.5 segundos) al ser golpeado por el ataque básico de un enemigo.

El objeto Mano de justicia permite al usuario infligir un 50 por ciento más de daño o hacer que sus ataques básicos sanen 50P de salud al golpear. Este elemento implica un poco de RNG porque tener el daño adicional es más útil que la pequeña cantidad de curación, pero proporciona maná y daño extra a través de sus elementos básicos.

La Hoja de furia de Guinsoo le otorga al usuario una velocidad de ataque adicional del cinco por ciento para el resto del combate sin límite de apilamiento. Personajes como Irelia, Kayle y Xayah confían en este artículo para ayudarlos a llevarlo tarde en una pelea.

Red Buff se ha mejorado en el último parche y ahora es completamente viable. De manera similar al Morellonomicon en el nivel anterior, aplica una quemadura al golpear el 30 por ciento de la salud máxima del objetivo, así como reduce la curación durante la duración de la quemadura. Lucian es una gran opción para este artículo.

Zephyr siempre ha sido un gran artículo competitivo. Proporciona una pequeña cantidad de salud y resistencia mágica al usuario, así como CCing un objetivo al comienzo de cada pelea. Este artículo es ideal para darles a tus campeones de tiempo el tiempo necesario para que sufran daños sin ser acosados.

Tier B (confiable)

Lanza de Shojin

Giant Slayer

Bloodthirster

Chispa iónica

Thief’s Gloves

Rapid Firecannon

Statikk Shiv

Todos estos elementos son buenas opciones y solo deben pasarse por más elementos de élite.

Spear of Shojin es siempre un elemento confiable para tener en los personajes que necesitas lanzar su hechizo a menudo. En general, este elemento no ve demasiado tiempo de juego en los campeones de acarreo, ya que no tiene un beneficio de daño inherente. Sin embargo, es crucial que personajes como Lulu y Rakan tengan al menos una Lanza de Shojin.

Tanto los objetos Giant Slayer como Bloodthirster se usan en los campeones de ADC, pero no son tan esenciales como Guardian Angel o Infinity Edge, especialmente porque la curación del golpe de Bloodthirster fue recientemente nerfed. Giant Slayer es genial con Jinx si planeas usarla como tu principal carga.

Con la chispa iónica, los enemigos dentro de dos hexes tienen su resistencia mágica reducida en un 50 por ciento (no se acumula). Cuando lanzan un hechizo, son expulsados, recibiendo daño mágico igual al 225 por ciento de su maná máximo. Este elemento ve la mayor parte de su juego en una composición Mech.

Thief’s Gloves obtiene dos elementos temporales al comienzo de cada fase de planificación y los une al usuario. Aunque este elemento se adapta al nivel del jugador y puede ser útil para crear una racha ganadora de oro extra desde el principio, es esencialmente RNG y no se puede confiar en él al final del juego.

Rapid Firecannon y Statikk Shiv son elementos sólidos para personajes como Kayle y Xayah. Aunque ninguno debería ser una prioridad para su ADC, ambos pueden proporcionar aumentos de velocidad de ataque sólidos si no hay otro elemento disponible. Si es posible, apilar dos Shivs Statikk en Xayah obtendrá los mejores resultados.

Tier C (medio del camino)

Hextech Gunblade

Medallón de los Salari de Hierro

Sword Breaker

Death Blade

Trap Claw

Warmog’s Armor

Ultimo suspiro

Estos elementos pueden ser excelentes en las construcciones, pero nunca deben ser su primera prioridad.

Hextech Gunblade es definitivamente un artículo sólido para un personaje como Aurelion Sol. Pero con tantos personajes que pueden hacer explotar a un equipo completo tan rápidamente, el beneficio de curación rara vez es útil al final del juego.

Apilar Locket del Iron Solari es más una estrategia de nicho ahora, pero puede ser útil en algunos escenarios. No hay nada malo con este elemento, pero a medida que avanzan los elementos defensivos, hay muchos mejores.

Un elemento como el Sword Breaker no es tan impactante como se estableció por última vez, pero aún tiene el potencial de obtener victorias. El objeto ofrece a los ataques básicos del usuario una probabilidad del 25 por ciento de desarmar al oponente durante tres segundos. Esto se usa mejor en un personaje como Lucian.

Death Blade otorga 15 daños de ataque adicionales por cada contribución de muerte para el resto del combate. Este elemento tiene el potencial de eliminar equipos enteros, pero no tiene el impacto de daño inmediato de los elementos que están más arriba en esta lista.

Trap Claw y Warmog’s Armor son elementos defensivos sólidos. Pon un Warmog en cualquiera de tus líneas delanteras junto con un Bramble Vest y Dragon’s Claw, y puedes sentarte y disfrutar de tu propio tanque indestructible.

Tier D (Decente en algunas situaciones)

El huracán de Runaan

Cáliz de favor

Sábana de quietud

La resolución del titán

Corazón congelado

Eco de Luden

Todos estos elementos tienen algún uso, pero deben evitarse en su mayoría. Por ejemplo, un Syndra puede hacer un buen uso de un Eco de Luden con doble apilamiento. Proporciona maná, daño de hechizos y fragmenta a los enemigos cercanos para causar un buen daño.

Es genial contra la popular sinergia rebelde porque tienen que colocarse uno al lado del otro al comienzo de la ronda.

Tier E (Deslucidos)

El heraldo de Zeke

Portal Zz’Rot

Redención

No vale la pena invertir en ninguno de estos elementos. Son ineficaces o simplemente malos. Si puede, debe evitarlos a toda costa.

Los únicos elementos que no se enumeran aquí son los elementos de la Spatula que crean sinergias. Estos elementos pueden hacer o deshacer un juego, pero no se pueden clasificar de manera justa en cuanto a efectividad debido a que son específicos del partido.

